"Jeśli rządzie miałeś plan, to ten plan realizuj". Opozycja o odmrażaniu gospodarki

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk i Marcin Kierwiński zaapelowali na poniedziałkowej konferencji prasowej do rządu o otwarcie gospodarki. - Żądamy otwarcia gospodarki z restrykcjami, po to by Polacy mogli pracować, po to, by ludzie mogli mieć jakąkolwiek ulgę - mówił Tomczyk.