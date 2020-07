To koniec centrów handlowych? "Po otwarciu stanęliśmy w obliczu katastrofy ekonomicznej"

Jeszcze nie tak dawno temu popularne sieciówki planowały ekspansje na polskim rynku, a inwestorzy otwierali nowe obiekty handlowe. Teraz, w wyniku kryzysu związanego z COVID-19, centra handlowe walczą o przeżycie, a znane marki ubraniowe i kina rezygnują z ponownego otwierania swoich placówek. Na rynku nieruchomości komercyjnych pandemia ma już swoją pierwszą ofiarę – łódzkie centrum handlowe Sukcesja, które niedawno zostało zamknięte. Czy to zwiastun czarnego scenariusza dla całej branży?

Działalność branży została de facto sparaliżowana z dnia na dzień. Każdy kolejny tydzień "lockdownu" generował olbrzymie straty zarówno dla właścicieli obiektów, jak i najemców. Centra handlowe zostały ponownie otwarte na początku maja w nowym reżimie sanitarnym , ale branża wciąż znajduje się w kryzysie. Obawy dotyczą skali powrotu klientów do centrów handlowych, konfliktów między najemcami i właścicielami, popularyzacji zakupów internetowych, czy widma masowych upadłości.

"COVID weryfikuje pewne projekty"

Ekspertka nie spodziewa się jednak, że dojdzie do fali upadłości centrów handlowych.

- Nie sądzę, żeby COVID na naszym dojrzałym rynku powierzchni handlowych spowodował, że tych upadłości centrów handlowych będzie dużo. To będą sporadyczne sytuacje, ograniczające się do takich projektów, które po prostu były zawsze problematyczne – wyjaśniła.

- Ciężko mówić w tym przypadku, aby miała to być jakaś fala upadłości, tak bym na pewno nie uogólniał. To są różne sytuacje, kondycje finansowe spółek – mówił w rozmowie z TVN24 Biznes.

- COVID na pewno jednak na to wpłynął i wiele firm, także będących właścicielami nieruchomości także musiała sobie z tym w jakiś sposób radzić, czy poprzez obniżanie wynagrodzeń, czy zrezygnowanie z inwestycji i współpracy z wieloma podwykonawcami świadczącymi usługi dla centrów handlowych, a jednocześnie pojawiło się wiele dodatkowych wydatków związanych w nowymi restrykcjami sanitarnymi, zakupem urządzeń i środków czystości i bezpieczeństwem - dodał Knap.

Z kolei ekspert Konfederacji Lewiatan Dominik Gajewski w rozmowie z TVN24 Biznes powiedział, że "trudno powiedzieć, czy będzie to generalna tendencja".

- Nie jest łatwo określić, co do których centrów istnieje większe ryzyko upadłości, likwidacji. Tutaj decydują warunki geograficzne, warunki społeczne, warunki lokalizacyjne i warunki finansowe. Trzeba pamiętać, że centra handlowe często mają określony sposób finansowania swojej działalności. Krótko mówiąc, często wybudowane są na kredyt - mówił.

Gajewski podkreślił, że "powrót do stanu sprzed pandemii to nie będzie powrót szybki".

Natomiast prezes zarządu Kazar Group, członek zarządu i współzałożyciel Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług Artur Kazienko w rozmowie z TVN24 Biznes powiedział, że coraz bardziej dostrzegalne jest "większe zainteresowanie powrotem do ulic handlowych, które są w czasach dystansu społecznego i obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa alternatywą dla zamkniętych obiektów handlowych".

Do galerii chodzimy rzadziej, ale kupujemy więcej

Podstawowym wskaźnikiem, jaki obrazuje sytuacje centrów handlowych, jest ich liczba ich odwiedzin. Zaraz po ponownym otwarciu centrów handlowych była ona niższa o 41,6 niższa w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według najnowszych danych Polskiej Rady Centrów Handlowych tak zwana "odwiedzalność" od 29 czerwca do 5 lipca wyniosła od 78 do 85 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.