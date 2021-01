Koniec jednorazowych talerzy, mieszadełek i sztućców. Europa wypowiada wojnę plastikowi

W 2021 roku w państwach Unii Europejskiej ma zacząć obowiązywać zakaz sprzedaży jednorazowych sztućców, patyczków do uszu, słomek czy mieszadełek z plastiku. Wraz z początkiem roku w życie wszedł także podatek od plastiku.

Zakaz dotyczy dziesięciu przedmiotów. Chodzi o: patyczki higieniczne, plastikowe widelce, noże, łyżki, talerze, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki do balonów, pojemniki do żywności i styropianowe kubeczki.

"Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 3 lipca 2021 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję" - czytamy w unijnej dyrektywie, która wprowadza zakaz.

To niejedyna zmiana dotycząca walki z plastikiem, która będzie obowiązywać w 2021 roku.

Wraz z początkiem roku w życie wszedł tak zwany podatek od plastiku. Wpływy z opłaty mają wesprzeć budżet Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa (tzw. Next Generation EU).

Zakaz sprzedaży plastiku

Oprócz zakazu wprowadzenia do obrotu dziesięciu plastikowych produktów dyrektywa plastikowa wprowadza także szereg zmian, które będą obowiązywać w kolejnych latach.

Od 2025 roku nakrętki i wieczka plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko pod warunkiem, że będą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników.

Także od 2025 roku wszystkie butelki plastikowe będą musiały zostać wykonane w minimum 25 procentach z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 roku - w 30 procentach.

Zgodnie z założeniami, do 2025 roku poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77 procent, a do 2029 roku - 90 procent.

Podatek plastikowy

W nowym roku obowiązywać będzie także podatek od plastiku.

Nowa danina oznacza, że kraje członkowskie będą musiały zapłacić za plastik niepoddany recyklingowi.

Od stycznia 2021 za każdy kilogram nieodzyskanego plastiku kraj członkowski zapłaci do wspólnej kasy 80 eurocentów. Unia szacuje, że przyniesie to sześć miliardów euro rocznie. Najwięcej zapłacą Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania i Polska. My, według unijnych prognoz, ponad 400 milionów euro.

Walka z plastikiem jednym z największych wyzwań

Według organizacji ekologicznej WWF, każdego roku co najmniej 8 milionów ton plastiku wycieka do oceanu światowego – to ekwiwalent wyrzucania jednej śmieciarki pełnej plastiku do oceanu co minutę.

"Jeśli nie podejmiemy żadnych działań a produkcja plastiku będzie wzrastać to będą już dwie śmieciarki w 2030 i cztery w 2050. Najlepsze dostępne dane mówią że dziś w oceanie mamy ponad 150 milionów ton plastiku, a rocznie przez plastikowe odpady traci życie STO MILIONÓW ssaków morskich" - alarmuje organizacja.

Plastikowe odpady na plaży Kuta na Bali MADE NAGI/PAP/EPA

"Przez swoją trwałość w środowisku oraz skalę w jakiej występuje, zanieczyszczenie plastikiem zostało przez ONZ nazwane jednym z największych wyzwań XXI wieku" - czytamy w komunikacie WWF.

