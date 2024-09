Podpisaliśmy drugi i trzeci wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) o łącznej wartości 40 miliardów złotych - przekazała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że przed końcem roku złożone zostaną dwa kolejne wnioski.

Z pieniędzy, o które w piątek zawnioskowaliśmy, największa pula ma trafić na inwestycje w ocieplenie domów jedno i wielorodzinnych, modernizację i budowę linii kolejowych oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

Jak tłumaczyła ministra, to są inwestycje przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa rolne, ale także odpowiednie inwestycje w składowanie żywności, czy skrócenie ścieżki pomiędzy polem a stołem. - Bardzo dużo środków w przyszłym roku pójdzie na unowocześnienie szpitali - to jest zarówno opieka długoterminowa, szpitale powiatowe, jak i szpitale onkologiczne, szpitale kardiologiczne i szerzej - dodała.

- Właśnie podpisałam jednocześnie dwa wnioski o płatność z KPO (Krajowego Planu Odbudowy - red.) - drugi i trzeci wniosek na 40 miliardów złotych - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

40 miliardów złotych "pod choinkę"

Wcześniej ministra wyjaśniała, że chodzi o to, by Polska dostała płatność z tych wniosków przed końcem roku, bo jest to potrzebne do utrzymania płynności wypłat z KPO.

- Zapowiadaliśmy 30 miliardów złotych, ale dzięki ogromnemu wysiłkowi wszystkich resortów i wszystkich instytucji, które realizują KPO, udało się wypełnić Polsce 41 kamieni milowych przewidzianych na drugi i trzeci wniosek. Dzięki temu mogliśmy zawnioskować o maksimum 40 miliardów złotych - wytłumaczyła ministra funduszy.

Jej zdaniem są to "ogromne środki, które będziemy inwestować w przyszłym roku". - Jasnym celem jest, żeby pod choinkę te 40 miliardów złotych wpłynęło do Polski i to będzie kolejny rekordowy przelew z UE - dodała.

W planie 70 miliardów złotych w przyszłym roku

Wyjaśniła, że Komisja Europejska ma na ocenę dwa miesiące od momentu oficjalnego złożenia wniosku.

Ministra wskazała, że Polska ma do złożenia w sumie dziewięć wniosków w ramach KPO. - Dlatego idziemy w podwójnym tempie. (...) Przed końcem roku złożymy wniosek czwarty i piąty - zapowiedziała. Wskazała też, że do końca roku Polska zainwestuje z KPO 5 mld zł.

- W przyszłym roku poziom inwestycji będzie ogromy. Szacujemy, że inwestycje z samej części grantowej będą w przyszłym roku na poziomie około 70 miliardów złotych - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko zwrócił uwagę, że "z ostatniego miejsca w UE na początku roku po ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych awansowaliśmy w stawce o KPO o osiem miejsc". Wskazał, że wyprzedziliśmy takie państwa jak: Węgry, Niemcy, Holandia, Finlandia, Irlandia, Austria, Czechy.

- Przy tempie inwestycji, które realizujemy, możemy się spodziewać, że już niedługo Polska będzie piąć się w tej klasyfikacji europejskiej i wskoczymy do pierwszej połowy stawki, mimo dwuletniego opóźnienia. Mamy już zawnioskowaną jedną trzecią wartości polskiego KPO - zaznaczył Szyszko.

Jak wyjaśnia resort funduszy w informacji zamieszczonej na stronie ministerstwa, od momentu złożenia obu wniosków o płatność z KPO Komisja Europejska ma 2 miesiące (czyli do połowy listopada br.) na przygotowanie ich wstępnej oceny. Następnie przedkłada ją do zaopiniowania przez państwa członkowskie UE na posiedzeniach Komitetów Polityki Gospodarczej oraz Ekonomiczno-Finansowego, które mają 4 tygodnie na wydanie opinii. Oba wnioski opiniuje także Komitet ds. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Na tej podstawie Komisja Europejska wydaje decyzję, co z kolei uruchamia wniosek o wypłatę. To oznacza, że środków z obu wniosków można spodziewać się pod koniec 2024 r.

W sumie Polska ma otrzymać z funduszu odbudowy 59,8 mld euro, z czego 34,5 mld euro będą stanowić pożyczki, a 25,3 mld euro dotacje. Zgodnie z celami UE, znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.). Zasadniczo realizacja planu ma trwać do końca 2026 r., choć zakontraktowane środki pożyczkowe będą mogły być wydatkowane też po tej dacie. KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform.

W kwietniu do Polski wpłynęło prawie 27 mld zł z pierwszego wniosku o płatność z KPO.

