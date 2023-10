Tym będą żyły światowe rynki w tym tygodniu

W nadchodzącym tygodniu do najważniejszych zdarzeń rynkowych w kraju będą należeć piątkowa struktura odczytu inflacji za wrzesień oraz saldo obrotów bieżących za sierpień. We wtorek Ministerstwo Finansów przeprowadzi przetarg sprzedaży obligacji. Światowe rynki będą uważnie śledzić informacje po ataku Hamasu na Izrael. Sytuacja na Bliskim Wschodzie może spowodować powrót awersji do ryzyka. W tym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikuje nowe prognozy makroekonomiczne.