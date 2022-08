Gwałtowny wzrost liczby kradzieży. "Na pewno wpływ ma na to inflacja, drożyzna"

W pierwszym półroczu doszło do ponad 17 tysięcy przestępstw kradzieży w sklepach, to o blisko 4 tysiące przestępstw więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem - wynika z danych Komendy Głównej Policji, na które powołuje się "Rzeczpospolita". Jak zauważono, z półek sklepowych bez płacenia znikają towary wydawałoby się niewielkiej wartości - jak masło, bułki, pomidory.

Jak pisze "Rz", w okresie od stycznia do czerwca br. dramatycznie wzrosła liczba kradzieży w sklepach i stacjach benzynowych we wszystkich kategoriach, czyli jako wykroczenia (towary o wartości do 500 zł), jak i przestępstwa przywłaszczenia cudzego mienia (powyżej 500 zł).