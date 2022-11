"To miał być taki plan Marshalla, a w tej chwili mamy wielkie bagno i kompletny absurd polityczny"

Odpowiedzieć na pytanie, co czeka nas dalej, jest bardzo trudno. Ale każdy rozsądny przedsiębiorca widzi to, że Polska systematycznie strzela sobie w stopę - stwierdził na antenie TVN24 doktor Wojciech Warski, przedsiębiorca i ekspert Team Europe.

Warski o pieniądzach z KPO

- Pieniądze z KPO to nie jest mit, że przyjdzie dobry urzędnik z Brukseli i da nam te miliardy, i każdemu przedsiębiorcy nagle zacznie być lepiej. To tak nie działa. Natomiast będą wtedy zamówienia. Te wszystkie zamówienia są kanalizowane. Zwróćmy uwagę, że w programie KPO rząd otwarcie mówi, że wykonawcą wszelkiego rodzaju inwestycji, przedsięwzięć z KPO, w tej części, którą zarządza rząd, będą spółki Skarbu Państwa - powiedział Warski.

Dodał też: - To nie jest tak, że jakiś przedsiębiorca dostanie kawałek tortu. On będzie ewentualnie podwykonawcą, jeżeli "zasłuży się" lub "wykaże kompetencjami". Natomiast przy pewnych metodach selekcji i metodach działania spółek Skarbu Państwa, mam bardzo duże wątpliwości, czy będą to kryteria merytoryczne, bo skoro kadra podejmująca te decyzje jest w stu procentach polityczna (....), to dlaczego ich decyzje mają nie być polityczne.