Premier: w ciągu najbliższych godzin rozpocznie się postępowanie

W ciągu najbliższych godzin rozpocznie się postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska CPK - poinformował we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.

- Chciałbym poinformować - to już może też przetnie tę wrzawę wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego - że w ciągu najbliższych godzin, teraz, rozpocznie się postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska. (...) Robota ruszyła po latach opowiadań o tym, że potrzebujemy dużego lotniska w środku Polski, dzisiaj rusza ta procedura - powiedział Tusk.

Premier wskazał, że z jego punktu widzenia ważniejsze jest to, że "przyjęliśmy szczególny sposób postępowania, coś, co obowiązuje od niedawna". - Sposób postępowania, który umożliwi preferowanie, i mówimy to bez żadnego udawania, że jest inaczej, ukrywania tego, preferowanie polskich firm – powiedział premier Tusk.