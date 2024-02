Ustawa budżetowa opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oto jej ostateczny kształt

czytaj dalej

Daniel Obajtek w najbliższy poniedziałek pożegna się ze stanowiskiem prezesa Orlenu. - Co znaczy zmiana w Orlenie, najlepiej mówi to, co się dzieje dzisiaj na giełdzie - powiedział w czwartek premier Donald Tusk. W ocenie szefa rządu "to nie jest sztuka przy pomocy politycznych decyzji, opieki rządu, zbudować taką pseudopotęgę". - Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko to, co PiS-owskie służby napisały na temat działania Orlenu i pana Obajtka, to już by wystarczyło na serial sensacyjny. Nie dziwię się, że dzisiaj pan Obajtek sprawiał wrażenie bardzo zdenerwowanego - zwracał uwagę premier Tusk.