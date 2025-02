Kasa państwa pod kreską. Ministerstwo podało dane

Deficyt budżetu państwa po grudniu 2024 roku wyniósł 210,9 miliarda, co stanowi 87,8 procent kwoty zaplanowanej na zeszły rok - wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie ze znowelizowaną w listopadzie ustawą budżetową, deficyt miał wynieść nie więcej niż 240,3 miliarda złotych.

MF w szacunkowym sprawozdaniu z wykonania budżetu po grudniu 2024 r. podało także, że dochody budżetu po grudniu wyniosły ponad 623,4 mld zł, co stanowiło 99,6 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok (dochody miały wynieść 626 mld zł).

Deficyt budżetu w 2024 roku

Dochody podatkowe wyniosły 555,9 mld zł (o prawie 3,7 mld zł mniej od kwoty zaplanowanej w budżecie). Podatki pośrednie - VAT i akcyza - dały budżetowi nieco ponad 383,2 mld zł (o ok. 5,5 mld zł mniej od planu na cały rok), podatek od zysków osób prawnych – 60,2 mld zł (o ok.1,7 mld zł więcej niż zaplanowano w budżecie, co stanowi 102,9 proc. planu. Z podatku od osób fizycznych budżet zyskał 97,6 mld zł (mniej o niespełna 250 mln zł), co stanowi 99,9 proc. planu).