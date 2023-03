Pieniądze mogą przepaść. ZUS przypomina o ważnym terminie

To już ostatnie dni na aktywowanie Polskiego Bonu Turystycznego – przypomniała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Dokonać tego można do 31 marca. - Zachęcam osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, aby skorzystały z programu – stwierdziła szefowa ZUS.

Z danych instytucji wynika, że w całej Polsce nadal nie aktywowano ok. 0,5 mln bonów . Aktywnych bonów jest ok. 3,7 mln.

Czemu Polacy nie wykorzystali wszystkich bonów?

Jak skorzystać z bonu turystycznego?

Bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie lub uzyskali prawo do 500 plus między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.