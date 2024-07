We wtorek opublikowano nowe zestawienie najsilniejszych paszportów świata autorstwa firmy Henley & Partners. Ranking ten od 19 lat powstaje w oparciu o dane Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Za najsilniejsze paszporty uznawane są te, których posiadacze mogą pojechać do jak największej liczby miejsc docelowych bez konieczności posiadania wizy. W zestawieniu Henley Passport Index uwzględnia się 199 paszportów oraz 227 państw i terytoriów.

Najsilniejsze paszporty świata

W najnowszej edycji tego indeksu, który aktualizowany jest co kwartał, na pierwszym miejscu znalazł się Singapur. Obywatele posiadający jego paszport mogą cieszyć się bezwizowym wjazdem do 195 miejsc na całym świecie, co jest rekordem zarówno dla samego miasta-państwa, jak i całego zestawienia. Na drugim miejscu - ex aequo - znalazły się Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Japonia ze 192 miejscami każde. Bardzo wysokie, szóste miejsce, utrzymała także Polska, której paszport "otwiera drzwi" do 188 miejsc na świecie.