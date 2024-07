Niemcy nie chcą już Huawei i ZTE. Zapadła decyzja w sprawie przyszłości 5G

Planowane wycofywanie chińskiej technologii, o którym w środę informował Reuters, rozpocznie się w 2026 roku, kiedy to operatorzy zostaną zobowiązani do usunięcia chińskiej technologii z krajowej sieci centrów danych 5G. Drugi etap, który zakończy się w 2029 roku, zakłada natomiast wycofanie z kraju części takich jak anteny czy linie przesyłowe.

Chiny ostrzegają przed konsekwencjami

Ambasada Chin w Niemczech stwierdziła, że ograniczenie czy wykluczenie Huawei z rynku nie pozostanie bez konsekwencji. Jak dodała, plan Berlina to "bezwzględna próba" stłumienia konkurencji oraz promowania własnej technologii.

Niemcy są uważane za opóźnione we wdrażaniu środków bezpieczeństwa Unii Europejskiej dla sieci 5G.

Operatorzy telekomunikacyjni często opierali się wysiłkom Berlina, aby doprowadzić do kosztownego wycofania Huawei, podczas gdy Huawei odrzucił to, co nazwał "upolitycznieniem" cyberbezpieczeństwa w kraju.