Podwyżki w popularnym serwisie. "Nie jest to łatwa decyzja"

Potrzebna jest zgoda

"Nie jest to dla nas łatwa decyzja, ale zmiana ceny pozwoli nam nadal ulepszać usługę Premium i wspierać twórców oraz wykonawców, których oglądasz w YouTube" - tak serwis tłumaczy podwyżkę w mailu skierowanym do posiadaczy usługi.

Nowy cennik YouTube Premium. Od kiedy?

Dotychczasowi użytkownicy mają czas na podjęcie decyzji do maja, co oznacza, że na razie opłaty będą naliczane na obecnych zasadach. Z doniesień użytkowników wynika jednak, że konkretne terminy są różne. Niektórzy otrzymali informację o tym, że czas na zaakceptowanie nowego cennika mają do 5 maja, inni, że do 19 maja, a nawet do końca maja.