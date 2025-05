Watykańscy ochotnicy bronią papieża w sieci

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Watykan zarejestrował 150-procentowy wzrost cyberataków. To właśnie przed nimi nowo wybranego papieża broni grupa "Vatican CyberVolunteers" założona w 2022 roku. Zrzesza ona około 90 ochotników z całego świata, profesjonalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa, z czego tylko połowa z nich to katolicy.

Stolica Apostolska doświadczyła ataków obejmujących próby "phishingu" lub naruszenia kont internetowych kardynałów, po ataki typu distributed-denial-of-service, które wysyłają ogromne ilości ruchu do witryn internetowych, aby zmusić je do przejścia w tryb offline. Grupa wolontariuszy znalazła nawet złośliwe nadajniki Wi-Fi umieszczone w Watykanie i w jego pobliżu, aby oszukać personel i nakłonić go do podania danych uwierzytelniających lub wpuszczenia hakerów do swoich systemów.