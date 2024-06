Chińska platforma sprzedażowa Shein może mieć problem z dostaniem się do indeksu największych spółek notowanych w UK. To ciąg dalszy kłopotów platformy po tym, jak kolejne europejskie rządy zapowiadają regulacje, mające ukrócić jej działalność. Zajęcie się "nieuczciwą konkurencją" ze strony chińskich platform zapowiada także Polska.

Praca 70 godzin w tygodniu

Przeciwko wejściu firmy Shein do FTSE (Financial Times Stock Exchange - indeks największych spółek na giełdzie w Londynie) protestują m.in. działacze na rzecz praw pracowniczych. Ich zdaniem dopuszczenie chińskiej platformy do prestiżowych notowań byłoby "zdradą wobec pracowników na całym świecie i wobec planety". Wezwali oni następny rząd Wielkiej Brytanii, który ma zostać wyłoniony po lipcowych wyborach, by sprzeciwił się temu rozwiązaniu.