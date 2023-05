Ceny gazu zanurkowały. Najniższy poziom od blisko dwóch lat

Ceny hurtowe gazu ziemnego w kontraktach czerwcowych na głównej europejskiej giełdzie w piątek o poranku spadły do najniższego poziomu od dwóch lat. Przecena dotyczy też lipcowych dostaw.

Ceny gazu w kontraktach na czerwiec na holenderskim rynku kontraktów terminowych (TTF) spadły około godziny 9.30 do 24,90 euro za megawatogodzinę (MWh). To najniższy poziom od 27 maja 2021 roku - podała agencja Reuters. Spadła również cena gazu w kontraktach lipcowych - o 3,11 proc., do 25,14 euro za MWh.