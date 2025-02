czytaj dalej

Wyższe koszty produkcji i rosnący import to problemy polskiej branży meblarskiej. Jak zauważył dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM) Michał Strzelecki, od dwóch lat dynamika sprzedaży spada, co wkrótce może doprowadzić do zwolnień i zamykania działalności.