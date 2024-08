"Troszkę śmieszny" mandat za wjazd do lasu. Resort mówi o konfiskacie pojazdu

Dziś wjazd do lasu pojazdem silnikowym, tam gdzie nie wolno, może zakończyć się karą w wysokości od 20 do 500 złotych. W skrajnych przypadkach, kiedy zniszczona zostanie przyroda, mandat od straży leśnej czy też policji może się zwiększyć do 1000 złotych. Pojawił się jednak pomysł zaostrzenia tych kar. Materiał programu "Raport" w TVN Turbo.

- W dzisiejszych czasach mandat 500 zł, jeżeli ktoś ma quada za 40 czy 50 tysięcy, to jest troszkę śmieszne. One muszą być niejako urynkowione, o tak bym to określił - zauważył Sławomir Fiedukowicz, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Chojnów.

Wyższe mandaty, a nawet konfiskata pojazdu

- Utarł się stereotyp, że offroad to jest sześciu nawalonych facetów w pięcioosobowym łazie, gdzieś tam w lesie, ryje, ora i pije. A to nie tak wygląda. Wydaje mi się, że warto byłoby zacząć od edukacji. Czyli co możemy zrobić, czego nie możemy, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. I jeżeli taka edukacja weszłaby jakby do naszej codzienności, tak samo jak segregowanie odpadów, to dlaczego nie? – powiedział Mieszko Kryński, Off Road Park "Poligon 4x4".