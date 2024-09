TK zadecydował w sprawie aptek. "Czeka nas agresywne przejmowanie rynku"

Nadchodzi agresywne przejmowanie rynku

- Odnosząc się do obecnego stanu powodziowego można powiedzieć, że jedna z tam została przerwana i czeka nas bardzo agresywne przejmowanie rynku aptecznego przez sieci aptek - podkreślił. - Bariera chroniąca polski rynek strategiczny, jakim jest rynek lekowy, właśnie została uchylona - dodał. Zdaniem Tomkowa wniosek do TK był przedstawiony jednostronnie, a część informacji pokrywała się z narracją podmiotów reprezentujących sieci aptek. Dodał, że prezydent składając wniosek do TK nie podważał konieczności wprowadzenia tego przepisu, wskazując, że należy chronić małe podmioty przed dużymi koncernami. Prezes NRA podkreślił, że TK uznał niekonstytucyjność przepisów ze względów proceduralnych, a nie merytorycznych.

Co orzekł Trybunał Konstytucyjny

TK rozstrzygając o zasadności wniosku prezydenta brał pod uwagę wyłącznie naruszenie określonego przez konstytucję trybu ustawodawczego. Sędzia TK Bartłomiej Sochański zaznaczył, że TK skoncentrował się przy rozpatrywaniu sprawy nad samym prawem do wnoszenia poprawek do projektu ustawy.

Apteka dla Aptekarza 2.0. Co to za przepisy?

Tzw. Apteka dla Aptekarza 2.0, czyli zmiana w Prawie farmaceutycznym, została wprowadzona podczas prac nad zmianą ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw podczas pierwszego czytania projektu. "Apteka dla Aptekarza 2.0" dotyczy regulacji ograniczających możliwość przejmowania kontroli nad aptekami. Doprecyzowano, że niedozwolone jest przejęcie kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną. Kolejnym rozwiązaniem było zwiększenie kar za niezgodne z prawem przejęcie apteki, za co zgodnie z "AdA 2.0" grozi od 50 tys. zł do 5 mln zł. Pierwotna zasada "Apteka dla Aptekarza" wprowadzona do Prawa farmaceutycznego w 2017 r. oznacza, że nową aptekę może prowadzić tylko farmaceuta, a jeden podmiot może mieć do czterech aptek w całym kraju. Przepis ten dotyczy nowych zezwoleń na prowadzenie apteki. Jeszcze 6 marca br. Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy".