Decyzja, która jest warta setki milionów złotych

Stopy procentowe w Polsce

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments, zauważył, że ta informacja "wywołała burzę i lotem błyskawicy obiegła wszystkie serwisy ekonomiczne w kraju i to pomimo dość leniwego przedsylwestrowego okresu". "Trudno się dziwić – poziom stóp procentowych w Polsce jest kluczowy dla wszystkich, którzy pieniądze mają lub ich potrzebują" - dodał.

Analityk wskazał, że efektem potencjalnej obniżki byłyby niższe raty kredytów zaciągniętych w złotych oraz jeszcze skromniej oprocentowane lokaty. Bartosz Turek zauważył, że w przypadku, gdyby stawka referencyjna spadłaby z obecnego poziomu 0,1 procent do 0 procent, to m.in., że maksymalne oprocentowanie bankowych kredytów i pożyczek spadłoby z obecnego poziomu 7,2 procent do 7 procent.