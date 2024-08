Duże zmiany dla podatników. Ministerstwo ujawnia plany

Udostępnianie danych z e-Urzędu Skarbowego

"Pracujemy nad rozwiązaniem systemowym, które będzie bezpieczne, a zarazem proste. Chcemy, aby osoba trzecia miała dostęp tylko do pewnych funkcjonalności, a jednocześnie zapewnić elastyczność podatnikom. Chcemy udostępnić tę usługę w serwisie e-US w przyszłym roku. Ostateczny kształt tej funkcjonalności, a także dokładny termin jej wdrożenia, będzie znany dopiero po zakończeniu przez nas analiz legislacyjnych i testów planowanych rozwiązań. Będzie to dodatkowa usługa w systemie e-US, na której wdrożenie potrzeba czasu" – wskazano w odpowiedzi MF.

Plany ministerstwa: aplikacja i rozmowy wideo

Resort finansów rozpoczął publikowanie planu wdrożeń usług dla klientów Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze IT. W planie dostępnym na stronach MF można znaleźć inicjatywy i projekty w perspektywie aż do 2028 r., jednakże najbardziej szczegółowo podane są planowane działanie w ciągu najbliższego półrocza.

Resort finansów podtrzymał swoją zapowiedź, że plan wdrożeń w obszarze IT dla klientów KAS będzie aktualizowany co kwartał. Ma to ułatwić podatnikom na przygotowanie, np. swoich systemów księgowych do współdziałania z administracją skarbową.