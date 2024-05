Paszport dla psa i kota

Resort wyjaśnił w uzasadnieniu, że z planowanej kwoty opłaty (150 zł) wynagrodzenie dla weterynarza pochłonie 105 zł, a pozostałe 45 zł to koszty poniesione przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem z 16 września 2015 roku 70 zł trafia do weterynarza, a 30 zł na potrzeby Izby.

Jak wyrobić paszport dla zwierząt domowych?

Paszport jest dokumentem identyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych należących do gatunków psy, koty, fretki, pomiędzy państwami członkowskimi UE. Aby go wyrobić naszemu pupilowi musimy udać się do lekarza weterynarii upoważnionego do wystawienia takiego dokumentu. Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne.