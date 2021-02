Ugoda z bankiem może być korzystna dla frankowiczów. Prezes UOKiK wyjaśnia

- Dojście z bankiem do porozumienia może być korzystne dla kredytobiorców z kilku względów - może bowiem obniżyć koszty zaciągniętego zobowiązania finansowego, zaoszczędzając czas oraz koszty dochodzenia roszczeń. Zarówno konsument, jak i bank, unikają jednocześnie niepewności co do wyniku sporu sądowego, która to niepewność może trwać wiele lat - podkreślił Chróstny w odpowiedzi na pytania dotyczące jego oceny propozycji ugód frankowiczów z bankami.