Kawka na wynos może nam rzadziej towarzyszyć. Ceny ziaren biją rekordy

Cena kawy na międzynarodowych rynkach towarowych osiągnęła najwyższy dotychczasowy poziom. Przedstawiciele branży przyznają, że niedługo pijący ją mogą poczuć uderzenie po kieszeni, czy to płacąc więcej za kawę na mieście czy w sklepach. Wszystkiemu winna pogoda. Ostatni rekord dla kawy został ustanowiony w 1977 r., po niezwykłych opadach śniegu, które zdewastowały plantacje w Brazylii.

We wtorek, 10 grudnia, cena ziaren arabiki, stanowiących większość światowej produkcji, osiągnęła najwyższy poziom 3,44 dolara za funt (0,45 kg), co oznacza wzrost w tym roku o ponad 80 proc. Cena ziaren robusty osiągnęła wcześniej najwyższy poziom we wrześniu.