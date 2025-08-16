Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

W piątkowym losowaniu Eurojackpot ponownie nie padła główna wygrana, w efekcie kumulacja rośnie z 80 do 100 milionów złotych. W Polsce najwyższa była wygrana trzeciego stopnia o wartości ponad miliona złotych. Oto liczby, które zostały wylosowane 15 sierpnia 2025 roku.

W piątek, 15 sierpnia, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 5, 11, 20, 33, 43 oraz 6 i 12.

Taki zestaw nie znalazł się na kuponie żadnego z graczy. To oznacza, że kumulacja rośnie i w kolejnym losowaniu do wygrania będzie 100 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji w piątek był gracz z Niemiec. W ramach wygranej drugiego stopnia (5 +1) trafi do niego 1 771 200,90 euro.

Jak podano na stronie Lotto, podczas ostatniego losowania odnotowano również osiem wygranych trzeciego stopnia (5+0) - trzy w Niemczech oraz po jednej na Węgrzech, Słowacji, w Hiszpanii, Szwecji i Polsce. W naszym kraju to 1 111 423,80 zł.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorek między 20.15 a 21.00 i w piątek między 20.00 a 21.00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: tvn24.pl