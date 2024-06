Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą bon energetyczny - przekazała Kancelaria Prezydenta RP. Wsparciem zostanie objętych około 3,5 miliona gospodarstw. Wysokość bonu energetycznego wyniesie od 300 do 1200 złotych. Wypłaty mają ruszyć w drugiej połowie 2024 roku.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska Miłosz Motyka wskazywał, że ustawą objętych ma zostać 3,5 mln gospodarstw domowych . Informował, że całościowy koszt nowych przepisów, jeśli chodzi o wsparcie odbiorców wrażliwych to blisko 9 mld zł

Bon energetyczny 2024. Dla kogo?

- gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł ,

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 do 1200 zł. Ponadto nowe przepisy przewidują dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.