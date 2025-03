Rynek czekał na program "kredyt zero procent". Dzisiaj już wiemy, że go nie będzie - mówiła w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Joanna Makowiecka-Gatza, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Stwierdziła, że w skali szkolnej potencjał nowego rządowego programu, który zakłada wsparcie dla budownictwa społecznego, oceniłaby na trójkę.

- Dzisiaj rynek jest ustabilizowany. Ustabilizowała się cena i podaż. Inwestycje deweloperskie nowe się zaczynają, ale to nie jest wielka dynamika. Rynek czekał na ten program dopłat do kredytu, czyli "kredyt zero procent". Dzisiaj już wiemy, że go nie będzie. Źle się stało, że tak długo (czekaliśmy na decyzję - red.) - mówiła.