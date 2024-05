Zabawki pod lupą Inspekcji Handlowej. Wyniki kontroli

Chińskie zabawki najpopularniejsze

Kontrola wykazała w jednym przypadku przekroczony dopuszczalny czas palenia się materiału , z którego wykonano zabawkę, co stwarzało ryzyko poparzenia i pożaru. W czterech przypadkach stwierdzono dostęp do wypełnienia z materiału włóknistego i ryzyko zadławienia lub uduszenia , a w jednym – zbyt małe elementy, stwarzające ryzyko zakrztuszenia w przypadku połknięcia przez dziecko.

Zabawki z wypełnieniem niebezpieczne dla dzieci

UOKiK podał, że z 35 modeli zabawek osiem miało nieprawidłowości : w czterech przypadkach chodziło o zbyt małe elementy, w trzech - dostęp do wypełnienia z materiału włóknistego, w jednym - zaniżoną grubość folii, a w kolejnym był to niewłaściwy kształt i rozmiar uchwytu. "Wszystkie stwierdzone niezgodności stwarzają ryzyko udławienia lub uduszenia się dziecka elementami zabawki lub jej wypełnieniem" - ocenił Urząd.

UOKiK radzi, jak kupować zabawki

Za wprowadzenie do obrotu przez producenta bądź importera zabawki niezgodnej z wymaganiami grozi kara w wysokości do 100 tys. zł. Za każdą niezgodność formalną (np. brak danych producenta/importera) grozi kara do 10 tys. zł, a za brak oznakowania CE grozi kara do 20 tys. zł - przekazał Urząd. Niebezpieczna zabawka jest zgłaszana przez UOKiK do unijnego systemu Safety Gate RAPEX, aby nie trafiła w ręce europejskich konsumentów.