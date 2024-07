Polska w ogonie Europy. Teraz będziemy musieli się tłumaczyć

Komisja Europejska wezwała w czwartek wszystkie kraje członkowskie do osiągnięcia celów w zakresie zbierania i recyklingu odpadów. Polska jest jednym z państw, którym nie udało się osiągnąć 50 procent celu na 2020 roku w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej w związku z nieosiągnięciem przez nie celów w zakresie zbierania i recyklingu odpadów . KE skierowała do całej "27" wezwanie do usunięcia uchybień.

Polska wśród państw, które nie osiągnęły celu

Dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zawiera szczegółowe wymogi i cele w zakresie recyklingu odpadów i różnych materiałów - zgodnie z nią do końca 2025 r. co najmniej 65 proc. wszystkich odpadów opakowaniowych powinno zostać poddane recyklingowi; do końca 2030 r. - 70 proc. Ustalone cele w zakresie recyklingu dla różnych materiałów obejmują najpóźniej do końca 2030 r.: 75 proc. dla szkła, 85 proc. dla papieru i tektury, 80 proc. dla żelaza, 60 proc. dla aluminium, 55 proc. dla tworzyw sztucznych i 30 proc. dla drewna. Wciąż wiele z tych celów nie zostało jednak osiągniętych.