Tysiące mieszkańców Salwadoru protestowało przeciwko bitcoinom

Prezydent Salwadoru Nayib Bukele był orędownikiem wprowadzenia tej formy płatności i wskazywał, że obniży to prowizję od miliardów dolarów przesyłanych do kraju z zagranicy.

Protestujący oskarżają też prezydenta o używanie autorytarnych środków do zacieśniania swojej władzy w kraju. Wprowadzone przez Bukele zmiany w sądownictwie umożliwiły mu ponowny start w wyborach mimo zapisanych w konstytucji ograniczeń dotyczących kadencji.

- Ważne jest, aby dziś rano powiedzieć: już dość! To, co robi rząd, jest aroganckie, to autorytaryzm – powiedziała agencji Reuters uczestniczka protestu Dora Rivera.