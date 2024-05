Praca sezonowa za granicą. Te cztery kraje wiodą prym

Niemcy, Czechy, Szwecja czy Norwegia to cztery kraje, do których Polacy najczęściej wyjeżdżają na sezonowe prace - wynika z raportu Personnel Service. Stawki oferowane dla pracowników sezonowych są zróżnicowane, jednak zwykle kilkukrotnie przewyższają te oferowane w Polsce - oceniają eksperci.

Polacy do pracy sezonowej za granicę wyjeżdżają najczęściej w okresie od marca do grudnia. Wybierają przede wszystkim naszych dwóch zachodnich sąsiadów, tj. Niemcy i Czechy, a także dwa kraje skandynawskie - Szwecję i Norwegię - wynika z raportu opublikowanego przez Personnel Service, firmę zajmującą się rekrutacją pracowników.

Praca sezonowa 2024. Zarobki

W Czechach wynagrodzenia w sektorze produkcji wahają się od 1,5 tys. euro brutto do 2 tys. euro brutto miesięcznie. Monter konstrukcji stalowych czy mechanik może liczyć na ok. 2,1 tys. euro brutto. Spawacze mogą zarobić ok. 2,2 tys. euro brutto, a osoby zainteresowane pracą w gastronomii (kelnerzy lub pomocnicy kucharzy) zarabiają ok. 2 tys. euro brutto miesięcznie. W sektorze IT można liczyć na ok. 4 tys. euro brutto miesięcznie.

W Niemczech pracownicy magazynu, produkcji oraz osoby zajmujące się sprzątaniem mogą oczekiwać miesięcznych zarobków w wysokości ok. 2,2 tys. euro brutto. Opiekunki medyczne mogą zarobić 2,3 tys. euro brutto w ciągu miesiąca. Praca w ogrodnictwie oferuje ponad 2,6 tys. euro brutto. Na stanowiskach związanych z produkcją części metalowych pracownicy mogą zarobić w ciągu miesiąca do ok. 2,7 tys. euro brutto. Malarze budowlani zarabiają od 2,52 tys. euro brutto do 2,8 tys. euro brutto miesięcznie, a pracownicy drogowi otrzymują ok. 3,1 tys. euro brutto za miesiąc pracy. Ponadto stolarze w Niemczech mają możliwość zarobienia od 2,6 tys. euro brutto do 3,8 tys. euro brutto w ciągu miesiąca. W sektorze IT stawki zaczynają się od 3,5 tys. euro brutto, do 5,5 tys. euro brutto miesięcznie - podano.

W Szwecji oferowane stawki to kwoty netto. Pracownicy produkcji mogą oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia na poziomie ok. 2,1 tys. euro netto, podczas gdy opiekunowie osób starszych mogą zarobić od 2,6 tys. euro netto do 3 tys. euro netto miesięcznie. Brukarze zarabiają ok. 3,6 tys. euro netto, a piaskarze ok. 3,8 tys. euro netto. Operatorzy robotów spawalniczych oraz zbrojarze budowlani mogą liczyć na zarobek w przedziale 3,6 tys. - 4,2 tys. euro netto w ujęciu miesięcznym. Spawacze i monterzy konstrukcji stalowych mogą dostać ofertę do 4,2 tys. euro netto miesięcznie, a pracownicy ogólnobudowlani do 4,5 tys. euro netto.

W Norwegii stolarze-cieśle mogą oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia w przedziale od 3,3 tys. do 3,8 tys. euro netto, podobnie jak pracownicy sezonowi, których zarobki wynoszą od 3,5 tys. do 3,8 tys. euro netto miesięcznie. Dla brukarzy oraz pracowników pracujących w rzeźni stawki miesięczne mogą sięgać ok. 4 tys. euro netto. Mechanicy okrętowi, spawacze oraz pracownicy ogólnobudowlani zarobią do 4 tys. euro netto w ujęciu miesięcznym. Hydraulikom oferuje się od 4, do 4,5 tys. euro netto miesięcznie.

Praca sezonowa - definicja

Praca sezonowa to praca wykonywania nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy w roku. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. reguluje rodzaje działalności uznane za sezonowe. Praca sezonowa dotyczy tych sektorów gospodarki, w których występuje potrzeba zatrudniania sezonowo pracowników. Są to takie branże jak gastronomiczna, ogrodnictwo, hotelarstwo, turystyka i rolnictwo.

Praca sezonowa może być wykonywana za granicą lub w Polsce. Najczęściej dotyczy takiej działalności jak:

● zbiór warzyw i owoców, ● hodowla zwierząt, ● prace remontowo-budowlane, ● usługi gastronomiczne, ● usługi turystyczne.

Zapisy prawne nie regulują rodzaju umowy, którą podpisuje się przy podjęciu pracy sezonowej. Zależy to od rodzaju i warunków pracy. Umowa w pracy sezonowej może więc być umową o pracę na czas określony, umową zlecenie lub umowa o dzieło (czyli umowami cywilnoprawnymi) lub umową o pracę tymczasową.

Legalna praca sezonowa, nawet jeśli trwała krótko, ale była wykonywana w krajach członkowskich Unii Europejskiej, liczy się do emerytury. Podobnie praca sezonowa wykonywana w Polsce.

Autorka/Autor:Pkarp

Źródło: PAP