Głośna obietnica wyborcza. Minister o realizacji "do końca kadencji"

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych wejdzie w życie do końca kadencji - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" minister finansów Andrzej Domański. - Premier (Donald Tusk - red.) zobowiązał mnie do przedstawienia planu, jak dojść do tej kwoty i oczywiście taki plan panu premierowi przedstawię. Realizujemy konkretne nasze zobowiązania - zapewnił szef MF.

Ministerstwo Finansów w poniedziałek opublikowało Białą Księgę Finansów Publicznych, pokazującą ich stan na koniec 2023 roku. Resort podkreślił, że "pierwsze działania naprawcze zostały już podjęte, ale skala nieprawidłowości, zaniechań i błędów jest tak duża, że naprawa polskich finansów zajmie co najmniej kilka lat".

- To nie są hiobowe wieści, to obiektywne spojrzenie na stan finansów publicznych, na koniec 2023 roku. Pokazujemy pewne wyzwania, jakie stoją przed sektorem finansów publicznych, pokazujemy szereg zaniedbań, które zostały poczynione w ostatnich latach i również pokazujemy w jaki sposób chcemy ten system krok po kroku, stopniowo naprawiać - mówił minister finansów Andrzej Domański.

Gość "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 zaznaczył, że część informacji o kondycji finansów publicznych "jest zupełnie nowa". - Poziom złożoności systemu finansów publicznych jest bardzo interesujący i wymagający dalekich i szybkich działań. My w tej chwili 80 procent wydatków państwa realizujemy poza budżetem, czyli poza kontrolą parlamentarną, poza kontrolą dziennikarzy. To jest moim zdaniem coś, z czym trzeba kończyć - podkreślił.

Szef MF zapewnił jednak, że rząd nie rezygnuje z realizacji obietnic wyborczych. Dodawał, że rządzący "z żadnej obietnicy się nie wycofują".

- Koalicja Obywatelska i nowy rząd krok po kroku realizuje obietnice wyborcze. Robimy to w sposób odpowiedzialny - podnieśliśmy o 30 procent wynagrodzenia dla nauczycieli, o 20 procent dla szeroko rozumianej sfery budżetowej. Kluczowe obietnice realizujemy i będziemy realizować w kolejnych latach. Jednocześnie pokazujemy, między innymi w Białej Księdze (...), jakie wyzwania stoją przed sektorem finansów publicznych - wyjaśnił Domański.

- Premier (Donald Tusk - red.) zobowiązał mnie do przedstawienia planu, jak dojść do tej kwoty i oczywiście taki plan panu premierowi przedstawię. Realizujemy konkretne nasze zobowiązania z kampanii wyborczej oraz to, co zostało zapisane w umowie koalicyjnej - zapewnił.

W jego ocenie obietnica zostanie zrealizowana "do końca kadencji".

- Obciążenia podatkowo-składkowe rosły za rządów PiS-u - pokazaliśmy to w Białej Księdze - wbrew temu o czym mówił PiS. W momencie, w którym przejmowali władzę relacja składek i podatków do PKB, to było 32 procent, w szczycie doszło do 37 (procent). Widzimy, że dla wielu Polaków ta obniżka podatków, wyższa kwota wolna jest jak najbardziej zasadna - tłumaczył gość "Rozmowy Piaseckiego.

Koalicja Obywatelska w swoim programie wyborczym, czyli "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów", zapowiadała podniesienie kwoty wolnej od podatku - "z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów".

Wzrost gospodarczy i inflacja

Andrzej Domański zwracał uwagę na znaczenie wzrostu gospodarczego. - Dla mnie to jest bardzo istotne (...). Bez wzrostu gospodarczego naprawa finansów publicznych po ośmiu latach rządów PiS-u będzie znacznie trudniejsza - ocenił.

Z rządowych prognoz wynika, że wzrost PKB przyspieszy z ponad 3 proc. w 2024 roku do 3,7 proc. w 2025 roku. - Widzimy, że polska gospodarka się rozpędza, na razie tylko na silniku konsumpcji prywatnej, ale za chwilę ruszą inwestycje publiczne dzięki pieniądzom odblokowanym z KPO (Krajowy Plan Odbudowy). Za chwilę ruszą inwestycje prywatne - wskazywał minister finansów.

Gość TVN24 przekazał, że jest po serii rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw, także zagranicznych. - Niedawno rozmawiałem z przedstawicielami Intela, Alphabeta. Liczymy na duże inwestycje - podkreślił.

Domański powiedział, że inflacja może jeszcze przyspieszyć do 5-6 proc. rok do roku, ale odczytów dwucyfrowych już nie będzie.

Wzrost luki VAT

Minister finansów był też pytany o wzrost luki VAT w 2023 roku do dwucyfrowego poziomu. - PiS chwalił się, że za ich rządów luka VAT-owska spada, pan Morawiecki odpowiadał jak walczą. Spadała, ale w ciągu ostatnich dwóch lat 2022-2023, również to były rządu PiS-u, luka VAT-owska szybko rośnie - zauważył Domański. Tak zwana luka VAT to różnica pomiędzy oczekiwanymi a uzyskanymi dochodami z tytułu tego podatku.

W jego ocenie za odbiciem "może stać wiele czynników". - Mamy wyraźne spowolnienie koniunktury, które prawdopodobnie skłoniło część firm do tego, aby wchodzić w szarą strefę - stwierdził.

Szef MF zapewnił, że rząd będzie ścigał działalność przystępczą. - Krajowa Administracja Skarbowa już robi bardzo dużo - chciałem podziękować urzędnikom skarbówki za działania wymierzone w osoby, które nie płacą podatków - natomiast dzięki temu, że w tym roku wzrost gospodarczy będzie wyższy, ta luka VAT-owska ma szansę się obniżyć, ale to jest tylko prognoza - zaznaczył.

- PiS-owi nie udało się zwalczyć luki VAT-owskiej wbrew temu, co ciągle powtarzali - podkreślił gość "Rozmowy Piaseckiego".

Zmiany w składce zdrowotnej

Minister Domański w najbliższych dniach ma dyskutować z koalicjantami w sprawie zmian w składce zdrowotnej.

- Temat składki zdrowotnej jest niezwykle istotny. My nie możemy od niego uciekać. W najbliższych dniach będę widział się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, w kolejnym chciałbym się spotkać z przedstawicielami Lewicy, razem z panią minister (zdrowia Izabelą) Leszczyną, i razem szukać tego kompromisu - zapowiedział.

- Jednocześnie wiemy, że dla wielu polskich przedsiębiorców "polski nieład", Polski Ład był potężnym uderzeniem właśnie za pośrednictwem tzw. składki zdrowotnej, która nie jest składką, tylko tak naprawdę podatkiem - zauważył.

- Mamy to w umowie koalicyjnej, musimy szukać porozumienia - podsumował gość "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24.

Minister Domański zapewnił też, że rząd nie planuje wprowadzać tzw. podatku zbrojeniowego. - Nie ma w tej chwili dyskusji na temat takiego podatku - odpowiedział.

Autorka/Autor:mb/ams

Źródło: tvn24.pl