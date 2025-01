Kanadyjczycy szykują ripostę na groźby Trumpa

Zapowiedź wprowadzenia 25-procentowych ceł na produkty z Kanady przez prezydenta Donalda Trumpa zmobilizowała ten kraj do działań mających na celu zniesienie barier w handlu krajowym i wsparcie dla kupowania kanadyjskich towarów. Rozważana jest nieformalna kampania "Buy Canadian", zachęcająca Kanadyjczyków do kupowania towarów kanadyjskich, a nie amerykańskich – relacjonowały media.

Cło na import z Kanady

"Premierzy przedyskutowali znaczenie zredukowania przeszkód w handlu na terenie Kanady i zgodzili się, że potrzeba więcej działań, by ułatwić handel wewnętrzny" - napisano w komunikacie biura prasowego premiera Kanady po spotkaniu premierów kraju i prowincji. Niezwłocznie ma dojść do rozmów w sprawie zasad liberalizacji handlu krajowego, częściowo tylko dokonanej w porozumieniach w 1995i 2017 r.

Regulacja utrudniające handel między prowincjami

Kanadyjski biznes od lat zwraca uwagę, że prowincje i terytoria mają własne rozwiązania, od regulacji branżowych do obowiązków administracyjnych, które utrudniają handel między prowincjami oraz zwiększają ceny nawet do 14,5 proc. Handel wewnętrzny stanowi o ok. 20 proc. kanadyjskiego PKB, i, jak szacował w raporcie z 2019 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, pełna liberalizacja handlu na terenie Kanady mogłaby zwiększyć PKB o 4 proc. w przeliczeniu na mieszkańca. Mogłaby też przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia.