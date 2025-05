"Jedna z największych pomyłek w historii". Chcą komisji śledczej

Portal tygodnika "Spiegel" zastanawia się, czy Angela Merkel podczas kierowania rządem federalnym zignorowała ostrzeżenia, że uzależnia się jednostronnie od Rosji w zakresie dostaw energii? Jaka była konkretna rola Merkel w związku z budową gazociągu Nord Stream 2 ? Zieloni i partia Lewicy apelują do rządzących partii chadeckich CDU, CSU i socjaldemokratycznej SPD o umożliwienie przeprowadzenia kompleksowego dochodzenia parlamentarnego w tych kwestiach. To rozważania, jakie można przeczytać w niemieckich mediach.

Nord Stream 2. Posłowie chcą komisji

Ustalenia dziennikarzy w sprawie Nord Stream 2

Tłem dla tych wezwań jest publikacja gazety "Sueddeutsche Zeitung" (SZ), zgodnie z którą Urząd Kanclerski przyjął do wiadomości ostrzeżenia o dużej zależności Niemiec od rosyjskiego gazu i zaangażowanych firm, ale nie wyciągnął żadnych wniosków. Nieznane dotąd dokumenty ujawniły przede wszystkim, w jaki sposób Angela Merkel zatwierdziła sprzedaż niemieckich magazynów gazu rosyjskiemu państwowemu przedsiębiorstwu Gazprom we wrześniu 2015 r., pomimo wewnętrznych ostrzeżeń.

Bez względu na to, jak często pytano ją o Nord Stream 2, Angela Merkel "zawsze utrzymywała, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Jednak akta z Urzędu Kanclerskiego ujawnione teraz przez 'SZ' dowodzą czegoś przeciwnego. Merkel popełniła trzy błędy, a fakt, że do dziś temu zaprzecza, jest prawdopodobnie czwartym. W każdym razie poparcie dla Nord Stream 2 było nie tylko błędem przyjaznej Rosji SPD, ale także wieloletniej przywódczyni CDU i kanclerz - i jedną z największych pomyłek w polityce zagranicznej w historii Republiki Federalnej Niemiec" - podkreśla w komentarzu "Sueddeutsche Zeitung". Za pierwszy błąd gazeta uznała przekonanie kanclerz, że umowy korzystne dla obu stron oswoją Putina. "Ale robiąc to, kanclerz przeceniła siebie i znaczenie Niemiec. I nie doceniła gotowości Putina do poświęcenia ugruntowanych relacji biznesowych na rzecz jego imperialistycznej agendy". Drugi błąd Merkel: nie dała się niczym odwieść od błędnej drogi. Zignorowała swoich wschodnioeuropejskich sąsiadów. "Polska, Ukraina i kraje bałtyckie niemal desperacko ostrzegały Merkel przed zwiększeniem zależności od rosyjskiego gazu. Ale z punktu widzenia strategów Urzędu Kanclerskiego wystarczyło uspokoić sąsiadów" - czytamy.