Uszkodzone kable i tankowiec Eagle S

Czym jest flota cieni?

Licząca około 20 osób załoga tankowca to głównie obywatele Gruzji i Indii, którzy są przesłuchiwani przez policję. Statek zatrzymany przez fińskie służby znajduje się obecnie na wodach Zatoki, około 15 km od półwyspu Porkkala, na zachód od Helsinek. Podejrzewa się, że kabel uszkodzić mogła kotwica statku. Rosyjskie "tankowce cieni", nieobjęte zachodnim ubezpieczeniem, odgrywają istotną rolę w omijaniu sankcji nałożonych przez kraje G7. Transportują one rosyjską ropę do odbiorców w innych krajach, którzy są gotowi zapłacić Rosji więcej niż narzucona cena maksymalna - 60 dol. za baryłkę, co stanowi znaczące wsparcie dla rosyjskiej machiny wojennej na Ukrainie.