Duże zmiany w prawie jazdy. Plany Brukseli

Zmiany w prawie jazdy. Plany UE

Z kolei możliwość prowadzenia samochodu zyskają 17-latkowie . Kraje członkowskie będą mogły obniżyć próg wiekowy dla kategorii B do 17. roku życia. Takie osoby będą jednak mogły jeździć jedynie w towarzystwie doświadczonego kierowcy aż do ukończenia 18 lat. Ma to pozytywnie wpłynąć na poziom umiejętności nowych kierowców i tym samym na bezpieczeństwo drogowe.

Nowe zasady dla starszych kierowców

W dyrektywie podniesiony zostanie wiek , w którym kraje członkowskie mogą zacząć sprawdzać stan zdrowia posiadacza prawa jazdy - z 50. do 65. roku życia . Natomiast nadal obowiązek przedstawienia zaświadczenia od lekarza lub samooceny (takie deklaracje obywatele składają dzisiaj w Szwecji i Holandii ) będzie dobrowolny - państwa wciąż będą decydować o tym, czy chcą wprowadzenia takiego obowiązku. Obecnie w Polsce go nie ma.

Dodatkowo, prezydencja i PE uzgodniły obniżenie minimalnego wieku kierowców w kategorii D (a więc na autobusy) z 23 do 21 lat dla posiadaczy przyśpieszonego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to być odpowiedź na niedobór zawodowych kierowców.

Zmiany w prawie jazdy. Co dalej?

Polska prezydencja i PE powrócą do rozmów w środę wieczorem, by wynegocjować przepisy dotyczące odbierania prawa jazdy. W UE obowiązuje wzajemne uznawanie praw jazdy pomiędzy krajami, natomiast nie ma wspólnego ich cofania. Chodzi o to, by odebranie prawa jazdy obywatelowi jednego państwa w innym kraju członkowskim było respektowane w całej UE.