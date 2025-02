To może być "efekt Muska". Gwałtowne załamanie sprzedaży

W styczniu 2025 roku sprzedaż Tesli w Unii Europejskiej zaliczyła spadek o połowę w porównaniu do danych z tego samego okresu w zeszłym roku - wynika z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA. Jednocześnie udział samochodów elektrycznych w rynku osiągnął rekordowy poziom 15 procent.

Najnowsze dane o wynikach sprzedaży w pierwszym miesiącu 2025 roku opublikowało we wtorek Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA. W porównaniu z tym samym okresem 2024 roku liczba nowo zarejestrowanych aut w Unii Europejskiej minimalnie spadła, choć w Danii , Szwecji , Litwie i Hiszpanii odnotowano wzrost nawet o 33 proc. O jedną trzecią wzrosła liczba sprzedanych pojazdów wyłącznie z napędem elektrycznym, a benzynowych i diesli sprzedano odpowiednio o 18,9 proc. i 27 proc. mniej.

Musk a sprzedaż tesli

ACEA podała, że licząc łącznie w krajach UE, EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) oraz Wielkiej Brytanii, sprzedaż tesli w styczniu 2025 była niższa o 45 procent w porównaniu do stycznia 2024. Jeszcze w grudniu 2024 obserwowane były wzrosty sprzedaży rok do roku zarówno w UE, jak i w EU+EFTA+ Wielka Brytania .

Norweski serwis ekonomiczny e24.no w komentarzu do wyników przedstawionych przez ACEA przypomniał badania przeprowadzone na początku lutego br. przez instytut Norstat. Ponad 80 proc. właścicieli zarejestrowanych w Norwegii tesli oceniło, że prezes firmy Elon Musk ma negatywny wpływ na postrzeganie jego motoryzacyjnej marki . W Norwegii w styczniu 2025 roku sprzedano o 38 proc. tesli mniej niż rok wcześniej.

- Czuję wstyd. Elon Musk zrobił wiele dobrego dla świata i technologii, ale w ostatnich latach zmienił się. Nie mogę się utożsamić z jego postawą i wypowiedziami. Zawsze był postacią wyjątkową, ale dziś pokazuje on, że to, co wcześniej było nieco dziecinne i nerdowskie, zaczęło rozwijać się w mrocznym i nieakceptowalnym kierunku - powiedziała w rozmowie z e24.no Ringnes.