Czy można podawać do publicznej wiadomości, ile punktów karnych mają kierowcy?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że unijne prawo dotyczące ochrony danych sprzeciwia się podawaniu do publicznej wiadomości danych dotyczących punktów karnych nałożonych na kierowców za wykroczenia drogowe. O wyjaśnienie tej kwestii zwrócił się łotewski sąd.

Zgodnie z łotewskimi przepisami dotyczącymi ruchu drogowego informacje dotyczące punktów karnych nałożonych na kierowców pojazdów wpisanych do tego rejestru są publicznie dostępne i przekazywane wszystkim osobom, które się o to zwrócą. Przy czym nie mają one obowiązku uzasadnienia wniosku.