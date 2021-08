Wyższa maksymalna grzywna za wykroczenie. Rządowe zaostrzenie kar w przepisach drogowych

Rząd podnosi kary za wszystkie wykroczenia opisane w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń (przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji). W związku z tym kary mogą być takie same zarówno za błahe, jak i za poważne wykroczenia. W niektórych sytuacjach poważniejsze naruszenie może być karane łagodniej niż to mniej groźne - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym trafił do Sejmu. Zakłada radykalne zaostrzenie kar, podniesienie mandatów i grzywien dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 grudnia 2021 roku. Zmianie ulec ma również taryfikator punktowy - za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych - obecnie maksimum to 10.