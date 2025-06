To sprowadzamy. Skok w jednej grupie

W maju sprowadzono do Polski ponad 80 tysięcy używanych aut z zagranicy, czyli o 2 procent więcej rok do roku. Ich średni wiek to 12,11 roku - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Wyraźny wzrost odnotowano w imporcie elektryków.

Łączna liczba rejestracji używanych aut w Polsce

Łącznie w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2025 r. takich pojazdów zarejestrowano w Polsce 408 264, co oznacza wzrost o 1,4 proc. w stosunku do 2024 r. Zdecydowana większość importowanych pojazdów do 3,5 t to samochody osobowe. Zarejestrowano ich 367 607 sztuk, czyli o 0,2 proc. więcej. Import samochodów użytkowych to 40 657 sztuk - o 13,4 proc. więcej.