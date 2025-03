"Jesteśmy światową czołówką". Decyzja Trumpa uderzy w sąsiada Polski

- Duzi chłopcy będą musieli wybrać, co poświęcą - ocenił Fico i zapowiedział spotkanie z producentami samochodów, które przygotuje najlepsze warianty postępowania.

Trump nakłada cła

- Jeżeli zsumujemy liczbę samochodów wyprodukowanych na Słowacji na jednego obywatela, to jesteśmy światową czołówką, ze wszystkimi konsekwencjami, które to może przynieść - zauważył.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że 2 kwietnia nałoży 25-proc. cło na wszystkie samochody i lekkie ciężarówki importowane z zagranicy. Dotychczasowa stawka wynosiła 2,5 proc. Wśród krajów członkowskich UE największymi eksporterami aut do USA są Niemcy , a w dalszej kolejności Słowacja, Włochy i Szwecja .

Orban i Fico: to my jesteśmy mainstreamem

Premierzy Węgier i Słowacji ocenili wtedy, że wraz z początkiem prezydentury Donalda Trumpa to oni reprezentują główny nurt polityczny.

- To my jesteśmy mainstreamem - powiedział Viktor Orban. Robert Fico zapowiedział z kolei, że podobnie jak Donald Trump, chce wpisać do konstytucji deklarację, iż istnieją tylko dwie płcie.