"Koszty tankowania budzą coraz więcej emocji". Kierowcy sięgną głębiej do kieszeni

W ocenie analityków to jednak nie koniec podwyżek. "Koszty tankowania w ostatnich dniach ponownie budzą w kierowcach coraz więcej emocji. Co prawda nie grożą nam takie skoki cen paliw, jakie miały miejsce na przełomie lutego i marca, ale tuż po majówce ceny benzyny i diesla wzrosły o 16-21 gr na litrze. To jednak nie koniec podwyżek, które w większym stopniu obejmą też w najbliższych dniach bardzo popularny autogaz" - napisali analitycy e-petrol.

Ceny paliw - prognozy

Zdaniem BM Reflex chociaż w mijającym tygodniu średnie poziomy cen benzyny i oleju napędowego "zmieniały się niemal jednakowo, to już w kolejnych dniach sytuacja może się zmienić". "Zmiany na rynku hurtowym, wskazują że to kupujący benzyny muszą się liczyć z większym wzrostem wydatków na paliwo. Ceny benzyny mogą ponownie rosnąć o około 10-20 groszy na litrze, jednak podwyżki możemy notować także w przypadku pozostałych paliw, ale w nieco mniejszej wysokości" - czytamy.

Przedstawiciele e-petrol wskazali, że dziś średnia cena benzyny bezołowiowej 95 u polskich producentów (w PKN Orlen i w Grupie Lotos) wynosi 6351,20 zł netto za 1000 litrów, co oznacza 90,40 zł więcej niż w ubiegły piątek. "Olej napędowy potaniał głównie pod koniec tego tygodnia i dziś jego średnia cena wynosi 6856,40 zł netto za 1000 litrów. Aktualnie w hurcie paliwo to jest o 102,80 zł tańsze niż w ubiegły piątek. Przyglądając się cennikom hurtowym, widać wyraźnie, że benzynę i olej napędowy zaczyna dzielić mniejszy dystans cenowy. W piątek, 6 maja, różnica w cenach hurtowych tych paliw wynosiła 505 zł, podczas gdy tydzień temu było to ok. 700 zł" - zwrócili uwagę.