"Oferują możliwość otrzymania zniżki na paliwo". Nowe ostrzeżenie

CSIRT KNF we wtorek opublikował nowe ostrzeżenie. "Uważajcie na fałszywe reklamy w mediach społecznościowych! Tym razem cyberprzestępcy oferują możliwość otrzymania zniżki na paliwo" - czytamy we wpisie na Twitterze.

Promocje na tankowanie

Od 1 lipca wszystkie dostępne na stacjach MOL i Lotos paliwa EVO, EVO Plus i gaz LPG można zatankować ze zniżką w wysokości 30 groszy na każdy litr. Do skorzystania ze zniżki wymagany jest udział w programie Navigator. "Uczestnicy programu otrzymają także możliwość korzystniejszej wymiany punktów na kupon na paliwo o wartości 50 zł. Wystarczy do tego 1200 punktów, w miejsce standardowych 1500. Obie promocje można łączyć" - poinformowało biuro prasowe MOL Polska. Promocja na stacjach MOL i Lotos potrwa do 18 lipca br. Ze zniżki można skorzystać dwukrotnie, za każdym razem tankując maksymalnie 100 litrów paliwa.