Musk w Białym Domu, Tesla na minusie. Akcje spadają kolejny tydzień

Siedem tygodni temu Elon Musk dołączył do administracji Donalda Trumpa. Od tego czasu akcje należącej do niego Tesli nieustannie spadają. W piątek, na zamknięciu giełdy, wyceniane były na poziomie 270,48 dolarów. Jak zauważa CNBC to najdłuższa seria strat dla Tesli w ciągu 15 lat jej obecności na giełdzie.