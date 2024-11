Zmiany w składce zdrowotnej na raty

Składka zdrowotna. Zmiany na raty

Pierwsza część reformy, której rządowy projekt został wpisany do najbliższego porządku obrad Sejmu, zakłada wyłączenie z podstawy wymiaru składki zdrowotnej, opłacanej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą , przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych , czyli m.in. nieruchomości. Zmiany, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2025 r., dotyczyć będą 2,4 mln osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą.

We wtorek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska2050) powiedziała, że kolejne kroki przewidziane są na dwie tury: obniżka składki opłacanej przez mikroprzedsiębiorców od 2025 r., drugi, rok później - także w przypadku średnich przedsiębiorców.

Rząd zabezpieczył ponad 5 mld zł na pokrycie kosztów wynikających zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. W tej kwocie niespełna miliard zł to pieniądze na wyrównanie wpływów po likwidacji składki od środków trwałych. Pozostała część ma pokryć mniejsze wpływy ze składki zdrowotnej odprowadzanej przez przedsiębiorców w wyniku zmian, nad jakimi pracuje rząd - poinformował pod koniec października Donald Tusk .

Obietnice wyborcze w sprawie składki zdrowotnej

"Wrócimy do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. Skończymy z absurdem składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych" - tak brzmi jeden ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów - czyli jedna z obietnic przedwyborczych Koalicji Obywatelskiej. Jest to również punkt w umowie koalicyjnej podpisanej przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę.

W marcu tego roku minister finansów Andrzej Domański i ministra zdrowia Izabela Leszczyna przedstawili rządowy projekt zmian składki, obejmujący szeroką reformę składki zdrowotnej na przedsiębiorców, która miała wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku . Propozycja do tej pory nie była jednak przedmiotem obrad rządu.

Polska 2050 przedstawiła pierwszą swoją propozycję w tej sprawie w marcu, następnie - w lipcu - ugrupowanie zgłosiło autopoprawkę do projektu. Zgodnie z nią, miałyby być wprowadzone trzy ryczałtowe kwoty składki w wysokości 4 proc., 7 proc. i 9,4 proc., liczone od średniego wynagrodzenia. Wysokość składki w konkretnym miesiącu uzależniona byłaby od kwoty wszystkich oskładkowanych przychodów ubezpieczonego od początku roku kalendarzowego w przedziałach do 85 tys. zł, powyżej 85 tys. zł do 300 tys. zł oraz powyżej 300 tys. zł. Obecnie kwoty te wyniosłyby odpowiednio w zaokrągleniu 300 zł, 525 zł i 700 zł.