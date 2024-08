Dodatkowe pieniądze dla części seniorów. Są warunki

Nowelizacja ustawy została podpisana przez prezydenta w ubiegły piątek. Wnioski będzie można składać od stycznia, ale renta wdowia będzie wypłacana od 1 lipca 2025 r. Początkowo - do 31 grudnia 2026 r. - w wysokości 15 proc . świadczenia emerytalno-rentowego po zmarłym małżonku, a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Limit sumy obu świadczeń ustalono na trzykrotność minimalnej emerytury .

Renta wdowia - dla kogo?

Uprawnieni do renty wdowiej mają być wdowy i wdowcy, którzy byli we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka i osiągnęli powszechny wiek emerytalny. Kolejnym warunkiem jest, aby śmierć małżonka nie nastąpiła wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.