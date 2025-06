Rynek pracy z "najniższym wynikiem od blisko dwóch lat"

Prognozowane zapotrzebowanie firm na nowych pracowników w Polsce osiągnęło najniższy wynik od blisko dwóch lat - wynika z raportu ManpowerGroup. Mimo to więcej firm planuje zatrudnić nowych pracowników niż zwolnić obecnych.

Redukcję etatów w okresie od lipca do września, czyli w III kwartale tego roku, planuje 20 proc. firm, a 31 proc. chce zatrudniać nowych pracowników. Największa grupa - 47 proc. - nie planuje żadnych zmian w kadrze.

"To najniższy wynik od blisko dwóch lat, od drugiego kwartału 2023 roku. W porównaniu z okresem kwiecień-czerwiec prognoza spadła o 5 pp., a także o 4 pp. w ujęciu rocznym" - poinformowano.

"Efekt raczej racjonalizacji decyzji kadrowych"

- Ich osłabienie to efekt raczej racjonalizacji decyzji kadrowych i dostosowania się do warunków gospodarczych - ocenił dyrektor. Wskazał, że najczęstszym powodem rekrutacji jest rozwój firm, postęp technologiczny i specjalistycznej wiedzy, a także ekspansja na nowe rynki.

Sektory z największym zapotrzebowaniem na nowych pracowników

W trzecim kwartale br. - jak dodali autorzy badania - rekrutacje planują prowadzić pracodawcy ze wszystkich analizowanych sektorów. Najwyższa prognoza netto zatrudnienia jest w sektorze energetyki i usług komunalnych , gdzie sięga +34 proc. Wysokie zapotrzebowanie mają też firmy z IT (+23 proc.), usług komunikacyjnych (+20 proc.) oraz związane z obszarem nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (+15 proc.).

"Duże przedsiębiorstwa i korporacje są dziś najaktywniejszymi graczami"

Najmniej chętne do rekrutacji są małe firmy zatrudniające poniżej 10 osób, gdzie prognoza netto zatrudnienia wyniosła +7 proc. "Większy apetyt na nowe talenty widać w średnich przedsiębiorstwach – prognozy sięgają tu +13 proc." - zauważyli autorzy. Dodali, że korporacje zatrudniające ponad 5000 osób deklarują największy optymizm rekrutacyjny na poziomie +17 proc.

- W kontekście nieuchronnego kurczenia się zasobów ludzkich, to właśnie mniejsze firmy mogą być szczególnie narażone na problemy kadrowe, jeśli nie podejmą aktywnych działań w zakresie doskonalenia kadr - ocenił. Według niego spadek dostępności pracowników będzie prowadzić do "coraz silniejszej konkurencji o talenty, co wymusi większe inwestycje w zatrzymywanie i rozwój obecnych pracowników".