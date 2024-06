W tej branży potrzeba pracowników. "Mogą liczyć na lepsze warunki"

Według raportu prognoza netto zatrudnienia (różnica między nowymi zatrudnieniami a zwolnieniami) na trzeci kwartał br., pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi w tym obszarze plus 40 procent. To najwyższy wynik spośród wszystkich ośmiu analizowanych branż, wskaźnik ten wzrósł aż o 40 pkt proc. w ciągu roku, a także jest wyższy o 14 pkt w porównaniu do II kwartału 2024 r.

- Impulsami do zwiększania zatrudnienia w firmach z branży energetyki i usług komunalnych mogą być między innymi rosnące inwestycje w OZE, a co za tym idzie zwiększone zapotrzebowanie na kandydatów specjalizujących się w fotowoltaice, energii wiatrowej czy zielonym wodorze. To także efekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury, ruszyły bowiem nowe projekty, które wymagają inżynierów, techników i specjalistów do spraw zarządzania projektami - ocenia ekspertka rynku pracy z Manpower Karolina Grula.