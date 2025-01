Najwyżej prowadzona zbiórka rzecz WOŚP. "Ludzie gór potrafią się dzielić"

- Warto pomagać, to jest superinicjatywa. Jestem tutaj z żoną i córką. Myślę, że warto docierać w takie miejsca, bo ludzie gór potrafią się dzielić. Myślę, że ta inicjatywa jest jak najbardziej słuszna. Bywałem w hospicjach i szpitalach onkologicznych na wizytach u dzieci, gdzie można sobie uświadomić, jak bardzo to wszystko jest potrzebne i jak trudny to jest temat - powiedział Bargiel.

Alpinista nie tylko zbiera datki do puszki, ale sam utworzył dwie licytacje, z których cały dochód zostanie przekazany na rzecz WOŚP. - Chciałbym zaprosić do wzięcia udziału w licytacjach, które wystawiłem. Jest to wycieczka w góry w moim towarzystwie. To mogą być narty, wspinaczka albo piesza wycieczka. Wystawiłem również moje narty, których używałem podczas wyprawy w Andach, więc serdecznie was namawiam do licytowania - zachęcał na antenie TVN24 i dodał: - Myślę, że jest ciągle dużo do zrobienia, dlatego serdecznie zapraszam. Jednoczcie się, bo pomaganie jest super.